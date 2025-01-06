محافظ أسوان يتفقد المجمع الصناعى الحرفى بقرية بلانة بنصر النوبة

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بالمراكز والمدن حيث تفقد المجمع الصناعى الحرفى بقرية بلانة التابعة لمركز نصر النوبة ، والذى تم تنفيذه بتكلفة 16 مليون جنيه مما يساهم فى توفير فرص عمل وزيادة دخل المئات من الأسر بعد قيام هيئة تنمية الصعيد بضخ إستثمارات 35 مليون جنيه عبارة عن معدات وماكينات وآلات حرفية داخل 16 ورشة حرفية ، و2 معرض لتسويق المنتجات ، فضلاً عن القيام بتدريب المستفيدين من الشباب والفتيات ليوفر ذلك أكثر من 200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

محافظ أسوان يتفقد المجمع الصناعى الحرفى بنصر النوبة

وخلال جولته برفقه القيادات البرلمانية والتنفيذية ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على الدور الرائد الذى تقوم به هيئة تنمية الصعيد بقيادة اللواء شريف صالح لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ هذه المشروعات البناءة والهادفة ، فضلاً عن الدور المتميز الذى تقوم به الهيئة أيضاً لدعم العديد من المشروعات التنموية والإستثمارية بنطاق المحافظة والتى تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب الأسوانى .

تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الهادفة

لافتاً إلى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الهادفة لتحقيق ذلك لنجنى قريباً ثمار هذه الجهود وتحقيق طفرة كبيرة بأسوان فى ظل الإنجازات المتتالية التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

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