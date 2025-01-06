محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة

شارك الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقيم بمقر الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة في القاهرة، حيث كان في استقباله القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة .

شهد القداس حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، إلى جانب شخصيات عامة ورجال الأزهر والأوقاف والإعلام

وأعرب محافظ بني سويف عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الدينية، مقدماً التهنئة للأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن تلك المناسبة تجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية والمحبة بين أبناء الوطن، مسلمين ومسيحيين، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

ودعا المحافظ الله أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، وأن تبقى مصر نموذجاً مميزا وخالدا للتعايش والسلام بين جميع أبنائها، مشيراً إلى أن التلاحم بين المصريين يُعد من أهم ركائز بناء وطن قوي ومزدهر ومن أهم دعائم الاستقرار والحفاظ على الوطن آمنا مستقرا ناميا ومتقدما .