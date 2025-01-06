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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعرف على موعد جنازة والدة لاعب المنتخب تريزيجية

تشييع الجنازة من مسجد التنعيم بمدينة كفرالشيخ

تريزيجية يوم زفافه
تريزيجية يوم زفافه يطبع قبلة على يد والداته
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أعلنت أسرة، اللاعب محمود حسن تريزيجية نجم منتخب مصر لكرة القدم، نجم الريان القطري المعار من نادي طرابزون التركي، عن موعد صلاة الجنازة على والدته الحاجة فاديه إبراهيم ريان والتي توفيت عن عمر 75 سنة، مدرسة على المعاش، حيث سيتم تشييع الجنازة من مسجد التنعيم غرب مدينة كفرالشيخ، بحضور أسرته .

والفقيدة هي، والدة لثلاثة لاعبين وابنتين، وهم، كابتن أحمد حسن، وكابتن محمد حسن وأشرهم كابتن محمود حسن ترزيجيه، والذي كتب على صفحته قبل أيام داعياً لها بالشفاء العاجل، ثم كتب على صفحته اليوم ناعياً أياها “ والداتي في ذمة الله". 

وكانت “البوابة نيوز”، قد التقت سابقاً، والدة تريزيجية رحمة الله عليها، على هامش أحدى مبارايات المنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقية، وقالت إنها ممنوعة من مشاهدة مبارايات المنتخب الذي يكون تريزيجية طرفاً فيها بسبب مرض القلب وذلك بتعليمات من الأطباء، وذلك على خلفية إصابته منذ عدة سنوات بخلع في الكتف قبل أحترافه، حينما كان يلعب في النادي الأهلي في مباراة الأفريقي التونسي في الكونفدرالية. 

وقالت أسرة تريزيجية، والتي مازالت تسكن بمدينة كفرالشيخ، أن تريزيجية طوال فترات احترافه، كان يتصل يومياً بوالداته للأطمئنان عليها، وكان يستغل فترات توقف المبارايات للأطمئنان عليها. 

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