بـ56 مليار جنيه.. تنفيذ 5068 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بمختلف قرى ومراكز الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والإستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في سد إحتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مستقبل مصرنا الغالية .

أشار محافظ الشرقية إلى أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 2014 وحتي 2024 م تم تنفيذ 5068 مشروع في قطاعات ( التعليم - مياه الشرب والصرف الصحي - الصحة – الكهرباء - الطرق والكباري - الشباب والرياضة – الموارد المائية والري - الإسكان - التموين - الطب البيطري – الأزهر - الأوقاف – السياحة – تحسين البيئة – الإدارة المحلية والدعم الفني – الأمن والإطفاء والمرور ) بتكلفة 56 مليار و 589 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أن قرى ومراكز ومدن المحافظة خلال الـ 10 سنوات الماضية شهدت طفره هائلة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعروا بحجم ما تقدمة الدولة من إنجازات في مختلف المجالات بما يحقق العدالة الإجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياه ويؤمنها لجميع فئات المجتمع .

أضاف محافظ الشرقية أن المشروعات الخدمية والتنموية في القطاعات المختلفة و التي تم تنفيذها بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة.

ففي قطاع الأبنية التعليمية تم تنفيذ 785 مشروع خدمي لإنشاء 11 ادارة تعليمية ومدارس تضم 10857 فصل بتكلفة إجمالية 4 مليار و100 مليون جنيه.

اما في قطاع مياه الشرب فتم تنفيذ 146 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليار و500 مليون جنيه.

وفي قطاع الصرف الصحي تم تنفيذ 224 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 7 مليار و 800 مليون جنيه.

وفي قطاع الطرق والكباري تم تنفيذ 1102 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و200 مليون جنيه.

اما في قطاع الصحة فتم تنفيذ 125 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت مليار و 200 مليون جنيه.

وفي قطاع الكهرباء فتم تنفيذ 475 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليار و100 مليون جنيه .

وفؤ قطاع الشباب والرياضة تم تنفيذ 422 مشروع بتكلفة مالية بلغت 318 مليون و 400 ألف جنيه.

اما في قطاع الموارد المائية والري فتم تنفيذ 238 مشروع بتكلفة مالية بلغت 2 مليار و 400 مليون جنيه.

وفي قطاع الإسكان نم تنفيذ 54 مشروع بتكلفة مالية بلغت 12 مليار و 400 مليون جنيه.

اما في قطاع التموين فتم تنفيذ 10 مشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 989 مليون جنيه .

وفي قطاع الطب البيطري تم تنفيذ 36 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 54 مليون و 900 ألف جنيه.

وفي قطاع الأوقاف تم تنفيذ 267 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 212 مليون و 800 ألف جنيه.

اما في قطاع الأزهر فتم تنفيذ 96 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 255 مليون و 900 ألف جنيه.

وفي قطاع السياحة تم تنفيذ مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 7 مليون جنيه.

وفؤ قطاع الصرف ( المصارف) تم تنفيذ 89 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 639 مليون و 800 ألف جنيه.

اما في قطاع تحسين البيئة فتم تنفيذ 589 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 828 مليون و 300 ألف جنيه.

وفي قطاع الإدارة المحلية والدعم الفني تم تنفيذ 316 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 423 مليون و 400 ألف جنيه.

وفي قطاع الأمن والإطفاء والمرور فتم تنفيذ 93 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 159 مليون و 800 ألف جنيه.