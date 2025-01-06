وكيل مجلس الشيوخ: الشائعات أسقطت دولًا كبيرة ولابد من الانتباه

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن الشائعات أسقطت دول ونظم كبيرة، مضيفًا: "الحروب دلوقتي مبقتش طائرات ودبابات، وجميع دول العالم تتعرض للفتن والمؤامرات، ولابد من الانتباه لهذا الأمر الهام، والاهتمام بالثقافة هو تطبيق لنصوص الدستور الذي أكد علي الاهتمام بالهوية، وإتاحة الثقافة لكل المواطنين بدون تمييز.. الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه".

وأضاف "أبو شقة"، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، لمناقشة طلب مُقدم من النائبة هالة كمال، بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية، وطلب مُقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمام كبير بقضية الثقافة والوعي حتي لا نترك المواطن فريسة للمغامرين والمغرضين والمتآمرين، خاصة أن لدينا 500 مقر لقصور الثقافة لابد من تفعيلها وإعدادها جيدا من كافة المناحي، لإعداد كوادر تحقق فكرة الوعي .

وشدد على أن دور الثقافة لابد أن يكون أداة دعم لكل الدولة، وأن يكون هناك تواصل مع كافة الجهات المعنية والمراكز الدينية المتخصصة، هذا لأن هذا هو الهدف الرئيسي من المناقشات لتفعيل حقيقي لدور هذا المجلس، ولابد أن نسلط الأضواء علي هذه الأمور الجوهرية لما فيه مصلحة الوطن.