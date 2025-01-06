محافظ بني سويف يتابع انتظام الخدمات الصحية ويفتتح عيادة ذوي الهمم بالإسكان الاجتماعي

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الوحدة الصحية بمنطقة الإسكان الاجتماعي"77 فدان" شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة،ضمن سلسلة جولاته الميدانية التي تهدف إلى متابعة انتظام ومستوى الخدمات المقدمة في القطاعات والمرافق الحيوية والتي يتعامل معها المواطن بشكل يومي وتتماس مع احتياجاته الأساسية .

افتتاح عيادة ذوي الهمم بالإسكان الاجتماعي بشرق النيل ببني سويف

جاء ذلك بحضور :الدكتورة سماح أحمد جاد وكيل وزارة الصحة والسكان،الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية،المهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ،علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف

اطمأن المحافظ على انتظام سير العمل بالوحدة الصحية وتواجد الأطقم الطبية والفنية والإدارية ،متفقدا الأقسام والعيادات المختلفة، وشملت:الاستقبال،التطعيمات،المعمل، تنظيم الأسرة،غرفة المشورة الأسرية،عيادتي طب الأسرة والأسنان،والصيدلية،واستفسر من المترددين على الوحدة عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة واقتراحاتهم ومطالبهم بشأن تعزيز مستوى ومنظومة الخدمات بها واستدامة تقديم الخدمة الصحية بالمستوى المطلوب.

كما افتتح المحافظ عيادة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بالدور الأرضي للوحدة،مشيدا بتجهيزات وخدمات العيادة التي تعدإضافة جديدة لمنظومة الخدمات التي تقدمها الوحدة الصحية للمقيمين بمنطقة الإسكان الاجتماعي، لاسيما وأنها تخدم فئة هامة من فئات المجتمع من ذوي الهمم،حيث تقدم العديد من الخدمات تشمل :حالات الشلل الدماغي والصلب المشقوق والتأخر الحركي والشلل النصفي والرباعي ، والعلاج الطبيعي لحالات بتر الأعضاء ومُستخدمي الأطراف وملخ الولادة

وحرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين للاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم سواء المتعلقة بمستوى الخدمة بالوحدة الصحية وغيرها من المطالب والشكاوى في بعض القطاعات والمرافق والتي تركزت حول الخدمات منها مثل توفير وسائل مواصلات منتظمة والمواصلات والتموين وبعض المطالب الشخصية الخاصة بتوفير الحماية الاجتماعية، حيث كلف المحافظ مسؤولى الجهاز والوحدة المحلية بدراستها واقتراح وتنفيذ الحلول والبدائل الممكنة لها وذلك بالتنسيق مع الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية لتحسين وتطوير منظومة الخدمات بالمنطقة .