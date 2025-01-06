مدير مديرية التربية والتعليم يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

ترأّس الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم مساء أمس الأحد، وفدًا لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط شركاء الوطن بالكنيسة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكان في استقبال الوفد القمص أبرام إميل وكيل البابا بالإسكندرية والقمص بولس عوض أمين مساعد بيت العائلة المصرية ونسيم جورج منسق عام المدارس الكنائسية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور حسن عابدين عميد كلية التربية بالإسكندرية ومحمد السني رئيس مجلس الأمناء بالإسكندرية ولفيف من السادة نواب مجلسي الشيوخ والنواب والسادة مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ومن بيت العائلة كامل بدر رئيس مجلس أمناء المنتزه وإبراهيم عبد الله رئيس مجلس أمناء وسط.

وأكد مدير المديرية على أنَّ المصريين جميعهم نسيج واحد يربط بينهم تاريخ مصر وحضارتها فهي أم الحضارات ومهد الديانات ومهبط الرسالات، وستبقى مصر رائدةً بترابط وتماسك كافة أطيافها .

وأوضح ( أبوزيد ) أنّ أرض مصر تشرفت باستضافة العائلة المقدسة، واختارها الله لتكون ملاذًا آمنًـا للسيد المسيح عليه السلام وأمه العذراء الطاهرة، لتظل منبعًـا للسلام والمحبة وموطنًـا للأمن والاستقرار ، فالمسيح عليه السلام رمز السلام والمحبة ، وكلمة الله التى ألقاها إلى السيدة العذراء مريم البتول التي طهرها واصطفاها على نساء العالمين .

وخلال كلمته قال ونسأل الله لأبناء مصر جميعًـا مسلمين ومسيحيين كل الخير والتوفيق ولمصرنا الحبيبة كل التقدم والرفعة والازدهار ،وأن يجمعنا الله دومًـا ، ويوحد صفوفنا ويحمي وطننا من كل مكروه وسوء ، وتسود بيننا نِعم الأمن والسلام والمحبة.