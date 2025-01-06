حظر «تيك توك» يهدد هيمنة التطبيق على السوق الأمريكية "فيديو"

يستعد تطبيق "تيك توك"، المملوك لشركة صينية، لمواجهة تحدٍ مصيري مع قرب سريان الحظر الأمريكي في 19 يناير، وفقًا لتقرير بثته قناة "القاهرة الإخبارية" بعنوان "حظر تيك توك يهدد هيمنة التطبيق على السوق الأمريكية"، إذ تشترط واشنطن على الشركة بيع التطبيق لتجنب الحظر، في خطوة تعكس مخاوف تتعلق بحماية الأمن القومي الأمريكي.



ورغم الضغوط الأمريكية، ترفض "بايت دانس" الصينية بيع "تيك توك"، مؤكدة صعوبة فصل عمليات التطبيق عن هيكل الشركة الأساسي، ويضع هذا الموقف مستقبل التطبيق في السوق الأمريكية، التي تضم 170 مليون مستخدم شهريًا، في دائرة الغموض.



ويأتي الحظر في ظل اتهامات تتعلق بتهديدات أمنية محتملة، ما يضع "تيك توك" أمام تحديات تقنية وسياسية معقدة، وفي حال خسارة السوق الأمريكية، قد يتعرض التطبيق لضرر كبير، خاصة أنها تعد من أكثر الأسواق قيمة عالميًا لاحتضانها كبرى العلامات التجارية والمعلنين.



ورغم أهمية السوق الأمريكية، تعتمد "تيك توك" على قاعدة مستخدمين عالمية تتجاوز المليار مستخدم، ما يمنحه قدرة على الصمود، ومع ذلك، قد تؤدي خسارة السوق الأمريكية إلى تعقيد خططه التوسعية، خصوصًا فيما يتعلق بتطوير "تيك توك شوب"، المتجر الإلكتروني الذي يشهد نموًا سريعًا ويشكل جزءًا رئيسيًا من استراتيجيات الشركة المستقبلية.



