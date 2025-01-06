نهائى السوبر الإيطالى.. إنتر يسعى لكتابة التاريخ أمام ميلان فى "ديربى الغضب"

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الإثنين، نحو ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة نهائى كأس السوبر الإيطالى، الذى يجمع بين فريق إنتر ميلان ونظيره ميلان.

ويخوض فريق إنتر هذا اللقاء، بعدما حقق الفوز بثنائية نظيفة على أتالانتا في موقعة نصف النهائي.

فيما وصل فريق ميلان، إلى نهائى تلك البطولة التى تستضيفها السعودية، بعد أقصائه لغريمه يوفنتوس، بهدفين لهدف، فى مباراة دراماتيكيه، حول فيها تأخره لانتصار.

يسعى سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، إلى كتابة فصل جديد من التاريخ عندما يواجه غريمه الأزلي ميلان في نهائي السوبر الإيطالي مساء اليوم.

إنزاجي يأمل في تحقيق إنجاز غير مسبوق، حيث لم يسبق لأي فريق أن توج بلقب السوبر الإيطالي أربع مرات متتالية.



منذ انطلاق البطولة، سجل ميلان اسمه في تاريخ السوبر كأول فريق يحقق ثلاث انتصارات متتالية في الفترة من 1992 إلى 1994.

وفي تلك الحقبة، نجح ميلان في الفوز باللقب في ثلاث مناسبات متتالية، أولها كانت أمام بارما في 1992 (2-1)، تلاها الفوز على تورينو في 1993 (1-0) في الولايات المتحدة، وأخيرًا الفوز على سامبدوريا بركلات الترجيح في 1994 بعد تعادل 1-1.



من ناحية أخرى، رغم أن إنتر ميلان قد وصل إلى نهائي السوبر الإيطالي خمس مرات متتالية، إلا أنه لم يحقق اللقب في أكثر من ثلاث مناسبات وفي سنوات متفرقة.

اليوم، ستكون الفرصة سانحة لإنزاجي ولاعبيه لتحقيق اللقب الرابع في حال فوزهم على ميلان، ما سيمنحهم فرصة للانفراد بهذا الرقم القياسي.

مباراة الليلة ستكون بمثابة اختبار قوي لكل من الفريقين، في ظل تنافسهما الشديد على مختلف الجبهات المحلية والقارية.