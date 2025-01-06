طلبات مصر تكرم 160 سائقاً وتقديم مزايا جديدة بالتعاون مع شركاء استراتيجيين

نظّمت منصة طلبات مصر، الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حفلها السنوي "تكريم الأبطال" للسنة الثانية على التوالي، لتكريم سائقي التوصيل المتميزين. يأتي هذا الحفل ضمن شهر تقدير السائقين، وهو مبادرة إقليمية تهدف إلى الاحتفاء بجهود السائقين وتقدير إسهاماتهم في دعم المنصة وتحقيق أهدافها.

شهد الحفل حضور 300 سائق، تم تكريم 160 منهم عن أدائهم المتميز في فئات متنوعة، تشمل الأداء الأفضل، والأقدمية، وسائقي التوصيل من السيدات، وشركات اللوجستيات، ومسؤولي السلامة.

كما جرى توزيع عدد من الجوائز القيمة التي قدمها شركاء طلبات، بما في ذلك عبوات زيت ودراجات نارية من شل للزيوت- مصر وجي بي أوتو، بالإضافة إلى اشتراكات مجانية لمدة عام في تطبيق "كارت الصحة" من Health Tag لدعم صحة السائقين.

خلال ديسمبر 2024، أطلقت طلبات مصر سلسلة من المبادرات المبتكرة لتقدير السائقين، شملت تنظيم يوم ترفيهي للسينما والبولينج لـ200 سائق، ومضاعفة الإكراميات لمدة يومين، بالإضافة إلى توزيع 3700 عبوة زيت على مدار الشهر.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز الانتماء وتحفيز السائقين على تقديم أفضل مستوى من الخدمة.

شراكات استراتيجية لدعم السائقين وأسرهم

وقّعت طلبات مذكرة تفاهم مع Health Tag لتوفير تغطية طبية شاملة للسائقين وأسرهم. تشمل الاتفاقية اشتراكاً مجانياً لمدة عام لأربعة أفراد من عائلة كل سائق حضر الحفل، بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 50% لباقي السائقين على الاشتراكات الطبية.

كما أعلنت شل للزيوت- مصر، تقديم جوائز للسائقين الأفضل أداءً، تشمل دراجات نارية وعبوات زيت مجانية.

اكدت هدير شلبي، المدير التنفيذي لطلبات مصر ان سائقي التوصيل شركاء نجاح حقيقيين

اضافت، هدفنا من حفل تكريم الأبطال هو التعبير عن تقديرنا لهم، وتعزيز التزامنا بتوفير بيئة عمل إيجابية وآمنة.

اشارت الي ان الاستثمار في رفاهية السائقين ليس مجرد واجب، بل هو جزء من رؤية طلبات لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030".

وأضاف محمد محسن، مدير اللوجستيات: "شراكاتنا مع شل للزيوت- مصر، جي بي أوتو، وHealth Tag تؤكد التزامنا بتقديم مزايا حصرية للسائقين، هذه الجهود تمثل رسالة شكر وامتنان على تفانيهم، وتعكس حرصنا على تحفيزهم لتعزيز جودة الخدمات المقدمة لعملائنا".

تعكس مبادرات طلبات مصر ريادتها في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، وحرصها على دعم السائقين عبر توفير التأمين الشامل على الحياة وضد الحوادث، وإطلاق مبادرات مثل "أسبوع سلامة الطريق".

كما توفر الشركة فريق دعم قانوني للطوارئ، في خطوة تهدف إلى خلق بيئة عمل آمنة ومستدامة.

بهذا النهج، تؤكد طلبات مصر دورها الريادي كمساهم رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة ودعم المجتمع، مع تعزيز مكانتها كمنصة تكنولوجية رائدة في المنطقة.