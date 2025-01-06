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الإثنين 06 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تركيا تؤكد مواصلة دعمها لباكستان في حربها ضد الإرهاب

الإرهاب في باكستان
الإرهاب في باكستان
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 أكدت تركيا مواصلة دعمها لباكستان في حربها ضد الإرهاب، وأدانت بشدة الهجوم الذي استهدف حافلة تقل جنودا ينتمون إلى قوات شبه عسكرية جنوب غربي البلاد.


وأعربت وزارة الخارجية التركية - في بيان نقله راديو باكستان في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الاثنين - عن دعم (أنقرة) لـ (إسلام آباد) في حربها ضد الإرهاب.
وقد أسفر الهجوم، الذي وقع أول أمس /السبت/ في منطقة توربات بإقليم بلوشستان، عن مقتل أربعة جنود على الأقل وإصابة 30 أخرين.. فيما أعلنت جماعة جيش تحرير بلوشستان مسئوليتها عن الهجوم في بيان لها على منصات التواصل الاجتماعي.

تركيا لباكستان الارهاب