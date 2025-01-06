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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الثقافة تقيم سيمبوزيم الطفل الأول لتشكيل الحديد الخردة

تحت شعار "نحو بيئة أكثر جمالًا واستدامة"

سيمبوزيم الطفل الأول
سيمبوزيم الطفل الأول لتشكيل الحديد الخردة
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في إطار فعاليات وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، لتنمية الموهوبين وتعزيز القيم الجمالية والفنية وإشراف أ.د.أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يقيم المركز القومي لثقافة الطفل سيمبوزيم الطفل في دورته الأولى لتشكيل الحديد؛ وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال خلال إجازة نصف العام يناير ٢٠٢٥، ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان، وبمشاركة نخبة من الفنانين الكبار.

والسيمبوزيوم فعالية ثقافية وإبداعية تجمع بين الفن وإعادة التدوير، حيث يعتمد السيمبوزيوم فن تدوير وتشكيل الحديد الخردة، بهدف تحويل الحديد الخردة إلى أعمال فنية مميزة، مع تعزيز وعي الأطفال والشباب بأهمية الحفاظ على البيئة.

ويهدف السيمبوزيوم إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية ونشر ثقافة إعادة التدوير والحفاظ على البيئة. وتعظيم الإبداع الفني من خلال تعليم الأطفال والشباب مهارات جديدة في الفنون والصناعات اليدوية. وتعزيز التعاون بين الفنانين، الأطفال، والمؤسسات المجتمعية.

يستهدف السيمبوزيوم الأطفال والشباب من سن 12-18 عامًا، بالإضافة إلى طلاب الجامعات الفنية والهندسية، والفنانين الكبار في هذا المجال.

جدير بالذكر أن الفعاليات تتضمن ورش لتعليم تشكيل الحديد الخردة، وورش إعادة التدوير الإبداعي. والعروض التفاعلية، وتنفيذ أعمال فنية أمام الجمهور.، ومحاضرات حول الفنون الجميلة والوعي البيئي، وعروض غنائية واستعراضية وفنية متنوعة.


 

وزارة الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو المجلس الأعلى للثقافة المركز القومي لثقافة الطفل سيمبوزيم الطفل في دورته الأولى لتشكيل الحديد الحديقة الثقافية مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان