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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يؤكد رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال احتفالات عيد الميلاد

الدكتور تامر مدكور
الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
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وجه الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة بالدقهلية برفع درجة الاستعداد، وتكثيف الحملات المرورية في جميع المستشفيات والمنشآت الطبية على مستوى المحافظة، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد لعام 2025.

وشدد وكيل الوزارة على تواجد و زيادة الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ والأقسام والعمل على مدار 24 ساعة، وتوفير الخدمات الطبية العاجلةعلاوة على مراجعة توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ بمخزن الأزمات والكوارث.

وأكد مدكور على تأمين احتياطي أكياس الدم ومشتقاته بالتنسيق مع بنك الدم الرئيسي على مدار الساعة، لسرعة التعامل، وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، إضافة إلى مراجعة مخزون الأكسجين وصلاحية المولدات ومخزون الوقود اللازم لتشغيلها، بجميع المستشفيات والجهات التابعة لصحة الدقهلية .

ونوه وكيل صحة الدقهلية إلى  انتشار فرق التأمين الطبي والفعاليات الصحية بجميع أنحاء  المحافظة  لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين بأماكن المتنزهات والتجمعات والنوادي والكنائس.

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