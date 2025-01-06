"حماس" توافق على الإفراج عن 34 أسيرًا في صفقة مع إسرائيل

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، موافقتها على الإفراج عن أسماء قدمتها إسرائيل لـ34 إسرائيليا من المحتجزين لدى حركة حماس.



ومن المقرر أن يتم الإفراج عنهم كجزء من صفقة رهائن مع إسرائيل، إذ تتضمن القائمة أطفالا صغارا و10 نساء و11 رجلا تتراوح أعمارهم بين 50 و85 عاما، بحسب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية.



وزعمت الإذاعة البريطانية أن مسؤولا كبيرا في حماس أعلن عن قائمة مؤقتة تضم 34 رهينة تقول الحركة إنها مستعدة للإفراج عنهم.



ومن غير الواضح عدد الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة من بين حوالي 250 رهينة تم احتجازهم في 7 أكتوبر 2023.



وذكر التقرير أن العديد من الأشخاص الذين تقول حماس إنهم مرضى مدرجون أيضًا في القائمة.



ومع ذلك، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقارير التي تفيد بأن حماس زودت إسرائيل بقائمة الرهائن.