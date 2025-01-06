الحكم على صيدلي 3 سنوات لمزاولة مهنة الطب البشري في الفيوم

قضت محكمة جنح اول الفيوم، بمحافظة الفيوم، بالحبس ثلاث سنوات للمتهم "مصطفى. س .م ك "صيدلي، هارب، فى واقعة تسبب في جرح إيذاء المجني عليها بان اجري لها عملية حال كونه غير مرخص له في ذلك، وزاول مهنه الطب دون أن يكون اسمه مقيدا بسجل الأطباء البشريين، وإدارة منشاه طبيه سبق أن صدر حكم اداري بإغلاقها.

وجاء في القضيه رقم 19464لسنه 2024جنح أول الفيوم، لانه في السابع والعشرون من ابريل الماضي زاول اومارس مهنه الطب دون أن يكون اسمه مقيدا بسجل الأطباء وبجدول الأطباء البشريين وحال كونه غير مرخص له في مزاولتها علب النحو المبين بالاوراق، وايضا غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده الات وعدد طبيه بدون سبب مشروع، وهو غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب استعمال نشرات أو لوحات أو ايه وسيله من وسائل النشر من شأنها أن تحمل الجمهور علي الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وحاز ادويه أو كيماويات أو مستلزمات طبيه دون أن يكون مصرحا له بذلك،

وتابع أمر الاحاله بأن المتهم تسبب خطاء في جرح إيذاء المجني عليها بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعته للقوانين واللوائح المنظمة بأن اجري لها عملية حال كونه غير مرخص له في ذلك، فأحدث اصابع المجني عليه الموصوفه بالتقرير الطبي المرفق بالاوراق والتي اعجزته عن أشغاله الشخصيه.