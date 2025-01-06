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الإثنين 06 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بلدة الطيبة اللبنانية

لبنان
لبنان
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قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بلدة الطيبة في قضاء مرجعيون، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

واتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار 392 مرة على الأقل منذ دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي.

ويمنح الاتفاق إسرائيل ستين يوماً للانسحاب من جنوب لبنان وتسليم السيطرة للجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. 

وينص الاتفاق أيضاً على أن يتقدم حزب الله شمال نهر الليطاني.

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