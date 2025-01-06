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الإثنين 06 يناير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

3 قتلى و9 مصابين أحدهم بحالة خطيرة من جيش الاحتلال في إطلاق النار شمالي الضفة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن هناك 3 قتلى و9 مصابين أحدهم بحالة خطيرة في إطلاق النار شمالي الضفة، وفقاً لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها. 

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

ويشن جيش الاحتلال مئات  الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

هيئة البث الإسرائيلية قوات الاحتلال