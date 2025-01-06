المركزي للزراعة العضوية يصدر آليات جديدة لإصدار شهادات التسجيل للشركات العاملة بالمجال

تلقى الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرا من الدكتور سعد جعفر مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية استعرض فيه جهود المعمل المركزي للزراعة العضوية.

وفي إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بتقديم كافة أوجه الدعم لتيسير إجراءات تسجيل مدخلات الزراعة العضوية للوصول لافضل معدلات الأداء وفي إطار إصدار عدة قرارات لتشجيع الشركات العاملة في مجال الزراعة العضوية لتسجيل مختلف المدخلات العضوية من مبيدات حيوية ومبيدات عضوية ومدخلات أخرى متعددة وفي ضوء تلك الجهود تم تسجيل عدد 37 شركة تعمل في مجال الزراعة العضوية وجاري تسجيل 19 شركة كما تم تسجيل 18 مبيد حيوي وعضوي وجاري تسجيل 12 مبيد حيوي وعضوي فضلا عن تسجيل 65 مدخل تغذية عضوي بالإضافة الي تسجيل عدد28 وحدة انتاج عضوي فضلا عن 9 وحدات تحت التسجيل وفيما يتعلق بمكاتب المطابقة تم تسجيل 4 مكاتب مطابقة من أصل 11مكتب مطابقة في مصر وتسجيل عدد 1 شركة استشارية لتسجيل المدخلات العضوية وفي مجال الخطة التدريبية لدعم العاملين بقطاع الزراعة العضوية.

ومن جانبه، قال الدكتور سعد جعفر مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية انه لأول مرة يتم حاليا تأهيل وتدريب عدد 29 مهندس من العاملين في مجال الزراعة العضوية ومدخلات الزراعة العضوية وأكد جعفر ان المركزي للزراعة العضوية يصدر شهادات لتسجيل المهندسين العضويين والمكاتب الاستشارية التي تعمل في مجال الزراعة العضوية ومدخلات الزراعة العضوية وهذا مالم يكن متاحا من قبل وان هذا يأتي في اطار خطة التنمية المستدامة 2030.