بالصور.. استعدادات كنيسة بيت لحم لعيد الميلاد

بدأ أباء وكهنة كنيسه بيت لحم بالقدس في التحضيرات النهائية لاستقبال عيد الميلاد 2025، إلا أن الاحتفالات في هذه الكنيسة تكون دائمًا مميزة، إذ تجمع بين التقاليد المسيحية العريقة والروحانية التي تميز هذا الحدث. عادةً ما تبدأ التحضيرات لعيد الميلاد في الكنيسة بالعديد من الأنشطة المهمة مثل تنظيف المكان، تزيين الكنيسة بالأضواء والزهور، وتجهيز المكان لاستقبال المصلين والزوار من مختلف أنحاء العالم.

وفي العادة، يتعاون الكهنة والموظفون المحليون وكذلك المتطوعون في إعداد المكان بأعلى درجات الاهتمام، فكل شيء يكون دقيقًا للغاية استعدادًا لاحتفالات ليلة عيد الميلاد، التي تعتبر حدثًا روحيًا وثقافيًا هامًا. قد تتضمن التحضيرات أيضًا نصب الشجرة، وترتيب المذبح، وإعداد الهدايا والتذكارات للزوار، بالإضافة إلى تدريب الكورال للقداس الديني.