الزراعة تستعرض حصاد إنجازات المركزي للمبيدات خلال عام 2024

أعلنت الدكتور هالة محمد أبو يوسف مدير المعمل المركزي للمبيدات أنه تم تحليل حوالي 68 ألف عينة بأقسام المعمل المختلفة، فمن أبرز العينات التي تم تحليلها هو تحليل 7426 عينة من عينات المبيدات المسحوبة من الجمارك والمصانع وعينات المبيدات التي تم سحبها لتجديد صلاحيتها وعينات التجريب وعينات الشوائب والإشتباه.

وفيما يتعلق بدراسات البصمة الطبيعية والكيماوية للمبيد فقد قام قسم مستحضرات المبيدات ب 1086 دراسة و 2978 إختبارا لجودة عبوات المبيدات. ومن أجل ضمان سلامة المحاصيل الغذائية فقد قام قسم بحوث متبقيات المبيدات ب 800 دراسة لفترة ما قبل الحصاد للمبيدات (PHI).

أما ما يخص دراسات السمية وهي إحدي متطلبات التسجيل للمبيد من قبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية فقد كان حصادها 218 دراسة والتي أشتملت على 113 دراسة من دراسات السمية الحادة للمبيدات و 105 من دراسات السمية البيئية.

أما عن تحليل متبقيات المبيدات في الصادرات الزراعية المصرية للعينات الواردة للمعمل وعينات رصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة من الأسواق المحلية الذي يعزز ثقة المنتجين والمصدرين ويسهل عملية التصدير ويفتح أسواقاً جديدة أمام منتجاتنا فقد كانت 58331 عينة وهي عينات من الحجر الزراعي ومن هيئه سلامة الغذاء ومن شركات القطاع الخاص وعينات رصد من الاسواق المحلية و من المزارع قبل الحصاد.

وعن الدور الرقابي للمعمل المركزي للمبيدات فقد أشارت الدكتور هالة أبو يوسف إلى أنه كان هناك 7302 معاينة مقسمة إلى 6364 معاينة رسائل مبيدات و930معاينة لتراخيص الإتجار في المبيدات و27 معينات لتراخيص مصانع المبيدات.

وفيما يخص عدد العينات التي تم ضبطها بالعبوات فقد كانت 629393 عبوة وكان هناك 393 محضرا تم تحريرهم للعرض على النيابة، كما كان هناك 16306 مرورا على محلات الإتجار في المبيدات والتي كانت ناتجة عن مرور على 10636 محل مرخص و 4209 محل غير مرخص و 1461 محل تحت الترخيص.

وأشارت أبو يوسف أنه من أهم الإنجازات التي تحققت للمعمل خلال هذا العام هو حصول المعمل المركزي للمبيدات على شهادة الأيزو ISO 21001/ 2018 في جودة المنشآت التدريبية.

أما ما يخص النشاط البحثي بالمعمل المركزي للمبيدات خلال عام 2024 فقد ذكرت الدكتورة هالة أبو يوسف أنه تم نشر 94 بحث علمي في مجلات دولية محكمة ومدرجة ضمن قواعد البيانات العالمية لمجموعة من باحثي المعمل منهم 77 بحث منشور في مجلات دولية و17 بحث في مجلات محلية .

كما تقدم للترقي للحصول على درجة رئيس بحوث (3) من الباحثين وللحصول على درجة باحث أول (9) من الباحثين وحصل على درجة باحث عدد (5) من الباحثين وحصول (2) من الباحثين على درجة الدكتوراه في العلوم الزراعية. وقام المعمل بورشة عمل بعنوان " "المعمل المركزي للمبيدات بين الحاضر والمستقبل" .

وأوضحت أبو يوسف أنه تم ترشيحها لزيارة للمملكة المغربية للمشاركة في ورشة عمل بعنوان " الإدارة البيئية السليمة للمبيدات المنتهية الصلاحية في الدول العربية" في الفترة من 16-20 ديسمبر 2024.

وكما سافر الدكتور حسام الدين حمدي عبد الحفيظ في مهمة علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه بجامعة تشجيانج للعلوم والتكنولوجيا وفقا لبرنامج (TYSP) بجمهورية الصين الشعبية لمدة ستة أشهر. وأيضاً تم إستقبال ممثل جامعة خنشلة بالجزائر والتعرف على نشاطات وأقسام المعمل المختلفة.

وفي مجال التدريب قام عدد من الباحثين بحضور دورات تدريبية ومؤتمرات في الموضوعات المختلفة المتعلقة بمجال المبيدات في الجهات المختلفة وذلك لرفع كفاءة وزيادة خبرات الباحثين وكما ألقى بعض الباحثين محاضرات في دورات تدريبية بمجال المبيدات وأيضاً محاضرات لبناء قدرات طلاب الجامعات للإلتحاق بسوق العمل المصري في المجالات الزراعية المصرية.

وإستمراراَ لمسئولية المعمل المركزي للمبيدات في دعم الشباب وتعزيز قدراتهم، وتطورهم المهني أخُتتم البرنامج التدريبي الصيفي بالمعمل لطلاب كليات الزراعة والعلوم بالجامعات المصرية المختلفة وأيضاً كلية التكنولوجيا الحيوية-جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. حيث إستمر هذا البرنامج حوالي شهرين وقد تم خلاله تدريب حوالي 400 طالب من كليات الزراعة والعلوم بالجامعات المصرية حيث تم تقسميهم إلى مجموعات بالأقسام المختلفة بالمعمل. وأعلنت أبو يوسف أنه خلال تنفيذ هذا البرنامج يقوم المتدربين بالتعرف على المعمل ودوره والتعرف على أقسامه المختلفة وكيفية التعامل مع العينات والأجهزة المختلفة حيث يتم البرنامج بإشراف نخبة من الباحثين المتخصصين في المعمل.

ومن أجل الوصول إلى الإستخدام الأمثل للمبيدات لتحسين الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي تؤكد أبو يوسف أن المعمل المركزي للمبيدات على إستعداد للتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة لتبادل الخبرات والإستفادة من الخدمات التي يقدمها المعمل.

1000140839

1000140841

1000140845

1000140842