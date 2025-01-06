شخص ينهي حياته لمروره بأزمة نفسية فى الدقهلية

أنهى شخص حياته شنقا بحبل مدلل بسقف غرفته وذلك بعد مروره بأزمة نفسية حادة أدت إلى قيام بالانتحار بقرية الجوادية مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وجرى إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة بلقاس من بعض الأهالي بقرية الجوادية "دائرة المركز" بإنهاء شخص حياته شنقا داخل منزله.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة الرائد محمد البنا، رئيس المباحث، وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع "عماد.أ.ع"،33 عاما.

وبسؤال أهليته أكدوا مروره بحالة نفسية وأنهم فوجئوا بالعثور عليه معلق بواسطة حبل مدلل من سقف غرفته وجرى إنزاله لمحاولة إسعافه وانقاذه الا أنه قد فارق الحياة.

جرى نقل الجثمان بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتعمل الدولة علي تقديم الدعم النفسي للمرضي النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.