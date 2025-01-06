الرئيس الأوكراني: عقد الانتخابات فورا بعد رفع الأحكام العرفية

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الانتخابات في بلاده ستُعقد فورا بعد رفع الأحكام العرفية، وذلك وفقا للقانون.

وقال إنه "لا يمكن إجراء الانتخابات حتى تنتهي الحرب، أو حتى يحتاج التشريع إلى التغيير".



وأضاف زيلينسكي، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي ليكس فريدمان، أوردتها وكالة أنباء يوكرين فورم اليوم الاثنين، أن "الانتخابات ستُعقد فورا بعد انتهاء الأحكام العرفية، وهذا وفقا للقانون.. أو يحتاج أعضاء البرلمان إلى الاجتماع وتغيير التشريعات، وهو ما سيكون من الصعب جدا القيام به لأن المجتمع يعارضه".



وتابع الرئيس الأوكراني إنه "لكي نثق بهذه الانتخابات ولتحقيق هذه الغاية؛ فإنه من الأهمية بمكان تهيئة الظروف المناسبة لملايين الأوكرانيين الذين غادروا البلاد للتصويت"، مشيرا إلى أن الانتخابات ستكون غير عادلة "بدون وجود مليون جندي".

وردا على سؤال عما إذا كان سيترشح لولاية ثانية، قال زيلينسكي: "لا أعرف حقا.. إنه سؤال صعب للغاية".. وذكر أن القرار سيعتمد على نتيجة الحرب وما يريده الناس، مؤكدا أنه يركز على الحرب، وأن المناقشات الأكثر تحديا ستكون على طاولة المفاوضات.

وفي 24 فبراير 2022، شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وفي نفس اليوم، تم تطبيق الأحكام العرفية في أوكرانيا وإعلان التعبئة العامة في البلاد.