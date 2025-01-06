محافظ المنوفية يهنئ الأنبا بنيامين والأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

توجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية صباح اليوم، لزيارة مطرانية المنوفية بشبين الكوم لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، رافقه نائبه محمد موسي، اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، اللواء عبد الله عزت السكرتير العام المساعد، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، الشيخ حسن درويش رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، الدكتور محمد خليفة وكيل وزارة الأوقاف، هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم.

وقدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية لنيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية والقمص بولا يعقوب وكيل المطرانية ورجال الكنيسة والأخوة الأقباط من مواطني المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره، مشيرًا إلى أن مصر ستظل دائماً نسيجاً مترابطاً بأواصر المحبة والسلام وموطناً للأمن والإستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

هذا وقد أعرب الأنبا بنيامين عن سعادته بهذا الجمع الذي يؤكد علي توطيد أواصر المحبة بين المجتمع المصري ، مقدماً الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لدوره الرائد وجهوده المضنية في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة ، فضلاً عن تقديم كافة أوجه الدعم اللازم والتواصل المباشر مع كافة فئات المجتمع .

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