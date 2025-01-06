بلينكن: واشنطن تريد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن واشنطن تريد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن خلال الأسبوعين المقبلين.



وتجري حاليا جهود متجددة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب وإعادة الرهائن الإسرائيليين، قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير.



وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في كوريا الجنوبية "نريد بشدة أن ننتهي من هذا الأمر خلال الأسبوعين المقبلين، وهما الوقت المتبقي لدينا".