رئيس حى شرق تتابع فعاليات سوق اليوم الواحد من كل أسبوع

تفقدت المهندسة نهى خليفه رئيس الحي لليوم الثانى على التوالي سوق اليوم الواحد فى وجود سكرتير الحى و الإدارات المعنية متمثلة فى إدارة المتابعة وشئون البيئة والر صد البيئي واشغال طريق والكهرباء والحدائق وشركة نهضة مصر حتى يخرج السوق فى افضل صورة .

وجاء ذلك في ظل توجيهات الدكتور رئيس الوزراء بالتوسع فى نموذج سوق اليوم الواحد وجعله على يومين وتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ووفقا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية بمتابعة إقامة هذه الأسواق بنطاق الاحياء.

وفى هذا السياق تابعت حركة البيع والشراء ومدى رضا المواطنين وكذلك جودة المنتجات المعروضة ومدى التخفيض فى الأسعار لتحقيق الهدف المرجو.

ولاقى السوق اقبالك جماهيريا منقطع النظير، ويدعو الحى المواطنين بالمعاونة في إنجاح الفكرة حتى يتم التوسع بها والقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية والتحكم في الأسعار والتردد على السوق الذى سيقام ايام السبت والأحد من كل يوم، ومازالت الأعمال مستمرة.