وزير الخارجية الأمريكي: واثق من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم (الاثنين) عن ثقته في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة واتفاق بشأن المحتجزين، ولكن ربما بعد مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في 20 يناير الجاري.



وقال بلينكن، في تصريح أوردته قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية،: "إنه إذا لم يتم الوصول إلى خط النهاية خلال الأسبوعين المقبلين، فأنه واثق من أنه سيتم إنجاز هذا الأمر في نهاية المطاف على أساس الخطة التي طرحها الرئيس بايدن".

ويأتي هذا التصريح على هامش الزيارة التي يقوم بها بلينكن إلى عاصمة كوريا الجنوبية سول، وذلك في إطار جولته الحالية والأخيرة - بصفته وزيرا للخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي بايدن- حيث تشمل أيضا اليابان وفرنسا.