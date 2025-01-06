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الإثنين 06 يناير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بسبب رياح قطبية.. زيادة معدلات الثلوج في أغلب دول العالم

الثلوج
الثلوج
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تشهد القارة الأوروبية موجة طقس شديدة البرودة، أدت إلى اضطرابات واسعة النطاق في حركة الطيران، وتعطيل الدراسة وحركة المرور في العديد من الدول، وفقًا لتقرير بثته قناة "القاهرة الإخبارية" بعنوان "بسبب رياح قطبية.. زيادة معدلات الثلوج في أغلب دول العالم".

وأشار التقرير إلى أن علماء الطقس في المملكة المتحدة أوضحوا أن الرياح القطبية التي اجتاحت البلاد مع بداية العام الجديد تسببت في زيادة كميات الثلوج المتساقطة، ما أدى إلى توقف حركة الطيران عدة مرات.

وفي ألمانيا، أعلنت السلطات تأجيل أكثر من 7 رحلات جوية بسبب تراكم الثلوج على الطائرات والمسارات، حيث تم بذل جهود كبيرة لإزالة الثلوج لضمان سلامة الطيران.


أما في الولايات المتحدة، فقد ضربت العواصف الثلجية المناطق الشمالية بشدة، ما أسفر عن تأجيل عشرات الرحلات الجوية. ويتوقع خبراء الأرصاد أن تزداد هذه العواصف خلال الفترة المقبلة، خاصة في المناطق الشرقية من البلاد.


ويعتبر هذا الشتاء استثنائيًا، إذ شهدت العديد من الدول معدلات تساقط ثلوج غير مسبوقة بعد سنوات من ارتفاع درجات الحرارة الذي تسبب في ذوبان العديد من الجبال والأنهار الجليدية.

رياح قطبية زيادة معدلات الثلوج