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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 30 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

غزة
غزة
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استشهد نحو 30 شخصًا وأصيب العشرات في غارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي وإطلاق نار من طائرات بدون طيار ومركبات عسكرية في أنحاء قطاع غزة منذ صباح الأحد وحتى اليوم الاثنين.

واستشهدت امرأة وطفلة فجر اليوم الاثنين، في غارة جوية إسرائيلية على منزل بالقرب من مسجد العمري في حي الدرج وسط مدينة غزة.

كما أفادت مصادر محلية استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين في غارة أخرى على منزل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. 

والضحايا هم عماد قاسم بركات وزوجته محمود عماد بركات وأحمد عماد بركات.

وفي حادث آخر صباح اليوم الاثنين، استشهد مزارعان أيضاً في غارة لطائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة المسبح شمال رفح جنوب قطاع غزة.

وتحدثت تقارير عن غارات إسرائيلية وسط قطاع غزة، حيث أطلقت آليات عسكرية النار شمال مخيمي البريج والنصيرات، كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار صوب الجزء الغربي من مخيم النصيرات.

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