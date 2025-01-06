تعرف على الفائزين بجوائز جولدن جلوب 82

شهدت الدورة الثانية والثمانين من جوائز “جولدن جلوب”، التي أقيمت مساء الأحد في بيفرلي هيلز، احتفالاً بأبرز الأعمال السينمائية والتلفزيونية للعام، حيث تصدر فيلم “إميليا بيريز” قائمة الجوائز بفوزه بأربع جوائز، بينما جاء فيلم “ذي بروتاليست” في المرتبة الثانية بثلاث جوائز، وتظل جوائز “جولدن جلوب” منصة متميزة لتكريم الإبداع الفني، وسط توقعات بمزيد من التنافس والإبداعات في الأعوام القادمة.



أبرز الفئات والفائزين:

الجوائز السينمائية:

أفضل فيلم درامي:

• “ذي بروتاليست”

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي:

• “إميليا بيريز”

أفضل ممثل في فيلم درامي:

• أدريان برودي عن دوره في “ذي بروتاليست”

أفضل ممثلة في فيلم درامي:

• فرناندا توريس عن دورها في “آيم ستيل هير”

أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي:

• سيباستيان ستان عن دوره في “ايه ديفرنت مان”

أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي:

• ديمي مور عن دورها في “ذي سبستنس”

أفضل ممثل في دور مساعد:

• كيران كولكين عن دوره في “ايه ريل باين”

أفضل ممثلة في دور مساعد:

• زوي سالدانيا عن دورها في “إميليا بيريز”

أفضل مخرج:

• برادي كوربيت عن فيلم “ذي بروتاليست”

أفضل فيلم بلغة أجنبية:

• “إميليا بيريز”

أفضل إنجاز سينمائي على شباك التذاكر:

• “ويكد”

أفضل فيلم رسوم متحركة:

• “فلو”

الجوائز التلفزيونية:

أفضل مسلسل تلفزيوني درامي:

• “شوغَن”

أفضل ممثل في مسلسل درامي:

• هيريويوكي سانادا عن دوره في “شوغَن”

أفضل ممثلة في مسلسل درامي:

• أنّا ساواي عن دورها في “شوغَن”



أفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي:

• “هاكس”

أفضل ممثل في مسلسل موسيقي أو كوميدي:

• جيريمي ألن وايت عن دوره في “ذي بير”

أفضل ممثلة في مسلسل موسيقي أو كوميدي:

• جان سمارت عن دورها في “هاكس”

أفضل فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير:

• “بايبي رييندير”

أفضل ممثل في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير:

• كولن فاريل عن دوره في “ذي بنغوين”



أفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير:

• جودي فوستر عن دورها في “ترو ديتيكتيف: نايت كنتري”

أبرز الفائزين:

• “إميليا بيريز” هيمنت على الحفل بأربع جوائز، من بينها أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي وأفضل فيلم بلغة أجنبية.

• “ذي بروتاليست” حصل على ثلاث جوائز رئيسية، بما فيها أفضل فيلم درامي.

• مسلسل “شوغَن” تألق في فئة الدراما التلفزيونية، حاصداً جائزتي أفضل مسلسل وأفضل أداء تمثيلي لكل من هيريويوكي سانادا وأنا ساواي.



شهد الحفد تنافساً قوياً بين الأعمال السينمائية والتلفزيونية، مع بروز واضح لأفلام جمعت بين الأداء الإبداعي والإخراج المتميز، وتعتبر عودة قوية للسينما غير الناطقة بالإنجليزية من خلال فيلم “إميليا بيريز”، الذي جذب الانتباه بإبداعه الفني والرسائل التي حملها، والأعمال التلفزيونية مثل “شوغَن” و*“هاكس”* أظهرت تنوعاً وجودة استثنائية في الإنتاج الدرامي والكوميدي.

IMG_4886

IMG_4885

IMG_4884

IMG_4883

IMG_4881

IMG_4880

IMG_4879

IMG_4878

IMG_4877

IMG_4876

IMG_4875

IMG_4874

IMG_4873

IMG_4872

IMG_4871

IMG_4870

IMG_4869

IMG_4868

IMG_4867