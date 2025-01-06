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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على حارس أمن سرق عملات من سيارة نقل أموال في عين شمس

المتهم
المتهم
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تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على حارس أمن سرق عملات من سيارة نقل أموال بعين شمس .

تعود الواقعة عندما تم ضبط  حارس أمن بإحدى شركات نقل الأموال  بدائرة قسم شرطة عين شمس ، لقيامه بسرقة مبلغ مالى "عملات أجنبية" من خزينة السيارة المعين حراسة عليها ، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، هاتف محمول ، عدد من الإيصالات) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بإستبدال مبلغ مالى عملات "أجنبية" من أحد الأشخاص "عامل بمحل أدوات كهربائية" أمكن ضبطه وبحوزته المبلغ المالى .

وتحرر المحضر اللأزم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
 

دائرة قسم شرطة عين شمس هاتف محمول القبض علي حارس المحضر اللازم أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة