القبض على حارس أمن سرق عملات من سيارة نقل أموال في عين شمس

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على حارس أمن سرق عملات من سيارة نقل أموال بعين شمس .

تعود الواقعة عندما تم ضبط حارس أمن بإحدى شركات نقل الأموال بدائرة قسم شرطة عين شمس ، لقيامه بسرقة مبلغ مالى "عملات أجنبية" من خزينة السيارة المعين حراسة عليها ، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، هاتف محمول ، عدد من الإيصالات) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بإستبدال مبلغ مالى عملات "أجنبية" من أحد الأشخاص "عامل بمحل أدوات كهربائية" أمكن ضبطه وبحوزته المبلغ المالى .

وتحرر المحضر اللأزم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

