وفد من قضايا الدولة يزور البابا تواضروس الثاني

أجري المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، ووفد رفيع المستوى من مستشاري قضايا الدولة، زيارة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك يوم الأحد الموافق الخامس من يناير لعام ٢٠٢٥.

قدّم المستشار عبد الرزاق شعيب التهنئة لقداسة البابا ولجميع الأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب وأعضاء الوفد المرافق عن أطيب تمنياتهم بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالسلام والسعادة، وأن يديم روح المحبة والتآخي بين كافة أطياف الشعب المصري