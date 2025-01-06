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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 7 أخرين في إطلاق نار على حافلة بالضفة الغربية

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب سبعة آخرون في إطلاق نار على حافلة وسيارتين أخريين في الضفة الغربية المحتلة صباح الاثنين.

وأضافت، أن من بين القتلى سيدتان في الستينيات من العمر ورجل يبلغ من العمر نحو 40 عامًا.

وقال المسعفون: إنهم قدموا العلاج لثمانية أشخاص آخرين في الحافلة، بما في ذلك السائق.

وكانت جميع المركبات الثلاث تحمل لوحات ترخيص إسرائيلية.

وقع الهجوم على الطريق رقم 55 في قرية الفندق الفلسطينية، القريبة من مستوطنتي كدوميم وكرني شمرون غير الشرعيتين. 

ويبحث الجيش الإسرائيلي عن اثنين من المهاجمين المشتبه بهم، اللذين لاذا بالفرار.

وقال بيان للجيش إنه "يقوم بإقامة حواجز على الطرقات وتطويق عدد من البلدات في المنطقة".

وقدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعازيه لعائلات القتلى.
 

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