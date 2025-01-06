ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالساحل

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابى تقوده سيدة سرق مشغولات ذهبية من داخل شقة بالساحل .

ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص ، ربة منزل بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل خزينة بمسكن أحد الأشخاص وإستبدالها بذهب مزيف، وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائهم سيئى النية 3 أشخاص، مقيمين بدائرة قسمى شرطة “روض الفرج ، الساحل” كما تم ضبط (مبلغ مالى - سيارة - حساب بنكى - بوليصة تحويل مبالغ مالية)،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

