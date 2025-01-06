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الإثنين 06 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالساحل

المتهمين
المتهمين
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ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابى تقوده سيدة سرق مشغولات ذهبية من داخل شقة بالساحل .

ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى مكون من  6 أشخاص ، ربة منزل بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل خزينة بمسكن أحد الأشخاص وإستبدالها بذهب مزيف، وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائهم سيئى النية 3 أشخاص،  مقيمين بدائرة قسمى شرطة “روض الفرج ، الساحل”  كما تم ضبط (مبلغ مالى - سيارة - حساب بنكى - بوليصة تحويل مبالغ مالية)،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 

أحد الأشخاص أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابي المشغولات الذهبية النيابة العامة بمديرية أمن القاهرة بسرقة مشغولات ذهبية بدائرة قسم شرطة الساحل