15 يناير.. تحويلات مرورية بمحور الأوتوستراد لتنفيذ أعمال القطار الكهربائى السريع

قررت الإدارة العامة للمرور القاهرة، إجراء تحويلات مرورية بمحور الأوتوستراد لتنفيذ أعمال القطار الكهربائى السريع "العين السخنة – الإسكندرية – العلمين بمطروح" .

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال الجسم الترابى والأعمال الصناعية للخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع "العين السخنة ، الإسكندرية ، العلمين بمطروح"، مما يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلى للوصلة من أمام الإرتكاز الأمنى بمدينة 15 مايو بالإتجاهين بطول 400 متر بمحور الأوتوستراد لربط الرصف الأسفلتى مع البلاطات الخرسانية الخاصة بالإرتكاز الأمنى ورفع كفاءتها .

وقال مصدر أمنى، أنه إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 15 /1 /2025 ولمدة "ثلاثة أشهر".. الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية.

وأوضح المصدر بان ذلك على مرحلتين من بداية تنفيذ الأعمال :

المرحلة الأولى: غلق الإتجاه القادم من الصعيد الشرقى إلى المعادى بطريق الأوتوستراد أمام إرتكاز أمنى 15 مايو بطول 400 متر مع إجراء تحويله مرورية قبل منطقة الغلق إلى الجهة الأخرى للطريق مع تمهيد الطريق بعدد 5 حارات حتى لا يتم إعاقة الحركة المرورية وستستغرق تلك المرحلة مدة زمنية شهر ونصف من بداية الأعمال .

أما المرحلة الثانية :- غلق الإتجاه القادم من المعادى إلى الصعيد الشرقى بطريق الأوتوستراد أمام إرتكاز أمنى 15 مايو بطول 400 متر مع إجراء تحويله مرورية قبل منطقة الغلق إلى الجهة الأخرى للطريق وستستغرق تلك المرحلة مدة زمنية شهر ونصف بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

