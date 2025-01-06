ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والنصب بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية وإستخدامها فى النصب على المواطنين الراغبين فى شراء وحدات سكنية أو سيارات وكذا الإستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إيهامهم بتوظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل عائد مادى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (4 سيارات – مبلغ مالى – طبنجة – طابعة وماسح ضوئى وبعض الأوراق المستخدمة فى الطباعة وعدد من التوكيلات وعقود بيع إبتدائى – عقود إبتدائية وتوكيلات بيع عدد من الشقق)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد 10 وقائع بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.