8 طرق للوقاية من الأمراض المعدية

الأمراض المعدية هي اضطرابات ناتجة عن كائنات حية دقيقة مثل البكتيريا، الفيروسات، الفطريات، أو الطفيليات، وتعيش العديد من هذه الكائنات بشكل طبيعي داخل أجسامنا أو عليها، وتكون في أغلب الأحيان غير ضارة أو حتى نافعة، لكن في بعض الظروف، قد تصبح هذه الكائنات مصدرًا للأمراض التي قد تنتقل من شخص لآخر، أو عبر الحشرات والحيوانات، أو نتيجة تناول أطعمة أو مياه ملوثة، وتتفاوت شدة الأمراض المعدية، حيث يمكن أن تُعالج الحالات البسيطة في المنزل، بينما تتطلب الأمراض المهددة للحياة رعاية طبية عاجلة.

وللوقاية من هذه الأمراض تعتبر التدابير الصحية الفعالة والتطعيمات من أبرز الوسائل لحماية الأفراد والمجتمعات، والوقاية من الأمراض المعدية تتطلب اتباع عادات صحية يومية وتجنب المخاطر المسببة للعدوى، الالتزام بالإرشادات الصحية والتطعيمات يمكن أن يحمي الأفراد والمجتمعات من تفشي الأوبئة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتقليل الأعباء الصحية، وتبرز"البوابة نيوز" طرق الوقاية وفقا لـhealthline:



أسباب انتشار الأمراض المعدية:

تنتشر الأمراض المعدية من خلال عدة وسائل تشمل:

1. الاتصال المباشر:

• من شخص لآخر: يمكن أن تنتقل الجراثيم عبر اللمس، التقبيل، السعال، العطس، أو من خلال الاتصال الجنسي.

• من الحيوان للإنسان: قد تنتقل الأمراض بسبب عض أو خدش حيوان مريض أو التعامل مع فضلات الحيوانات.

• من الأم إلى الجنين: تنتقل بعض الجراثيم عبر المشيمة أو أثناء الولادة.

2. الاتصال غير المباشر:

• تعيش الجراثيم على الأسطح مثل مقابض الأبواب أو الطاولات. ملامسة هذه الأسطح ثم لمس الفم، الأنف، أو العين قد يؤدي للإصابة.

3. لدغات الحشرات:

• تعمل بعض الحشرات، مثل البعوض أو القراد، كناقلات للعدوى، حيث تحمل طفيليات أو فيروسات قد تسبب أمراضًا مثل الملاريا أو داء لايم.

4. تلوث الطعام والماء:

• تناول أطعمة ملوثة مثل اللحوم غير المطهية جيدًا أو المياه الملوثة يمكن أن يسبب انتشار الجراثيم.

أعراض الأمراض المعدية:

تختلف أعراض الأمراض حسب نوع المسبب، لكن الأعراض العامة تشمل:

• الحمى.

• الإرهاق.

• السعال.

• الإسهال.

• آلام العضلات.

عوامل الخطر:

بعض الفئات تكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، مثل:

• الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة نتيجة تناول أدوية مثبطة للمناعة.

• المصابون بفيروس نقص المناعة (HIV).

• المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو سوء تغذية.

مضاعفات الأمراض المعدية:

قد تسبب بعض الأمراض مضاعفات خطيرة، مثل:

• الالتهاب الرئوي.

• التهاب السحايا.

• زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان على المدى الطويل، مثل سرطان عنق الرحم نتيجة الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.

طرق الوقاية من الأوبئة والأمراض المعدية:

1. غسل اليدين باستمرار:

• اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون خاصة بعد استخدام الحمام، وقبل تناول الطعام، وبعد ملامسة الأسطح العامة.

2. الحصول على التطعيمات:

• تساعد التطعيمات في الوقاية من العديد من الأمراض مثل الحصبة، شلل الأطفال، والتهاب الكبد.

3. الالتزام بالنظافة الشخصية:

• تجنب مشاركة الأدوات الشخصية مثل فرشاة الأسنان أو أدوات الحلاقة.

4. تحضير الطعام بشكل صحي:

• اطهِ الطعام جيدًا، واحفظه في درجات حرارة مناسبة لتجنب نمو الجراثيم.

5. ممارسة الجنس الآمن:

• استخدام وسائل الوقاية مثل الواقي الذكري لتجنب الأمراض المنقولة جنسيًا.

6. البقاء في المنزل عند المرض:

• إذا كنت مريضًا، تجنب الاختلاط بالآخرين لتقليل فرص نقل العدوى.

7. تجنب لدغات الحشرات:

• استخدم طارد الحشرات وارتدِ الملابس الواقية خاصة في المناطق التي تنتشر فيها الحشرات الحاملة للأمراض.

8. السفر بحذر:

• عند السفر إلى دول تعاني من انتشار أوبئة معينة، استشر طبيبك حول اللقاحات والتدابير الوقائية المناسبة.