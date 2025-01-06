حماس: عملية إطلاق النار شرق قلقيلية رد بطولي على جرائم الاحتلال

أصدرت حركة حماس، بيان صحفي، اليوم حول عملية إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم قرب قرية الفندق شرق قلقيلية، حيث أكدت أن العملية تأتي في سياق الرد على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".

وقالت حماس: "إن عملية إطلاق النار التي وقعت اليوم هي رد بطولي على ما يرتكبه الاحتلال من جرائم متواصلة وحرب إبادة بحق شعبنا في قطاع غزة، بالإضافة إلى مخططات التهجير في الضفة الغربية المحتلة واعتداءات المستوطنين، خاصة جماعات الهيكل، بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية".

وأوضحت الحركة أن العملية تمثل رسالة واضحة لحكومة الاحتلال المتطرفة، مؤكدة أن "شعبنا في الضفة الغربية وغزة والداخل المحتل هو شعب حر أبيّ، ثائر لن يفرط بحقه، والمقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال عن كامل أرضنا".

كما دعت حماس إلى تصعيد المقاومة في جميع المناطق الفلسطينية، قائلة: "ندعو لتصعيد المقاومة، ولزيادة الاشتباك والعمليات الموجعة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف إفشال مخططات الاحتلال في الضم والتهجير، وإفقاد المحتل ومستوطنيه الأمن."

وفي ختام البيان، أكدت حماس أن المقاومة ستظل مستمرة في مواجهة الاحتلال، رغم محاولات الاحتلال تعزيز إجراءاته الأمنية المشددة في الضفة الغربية.