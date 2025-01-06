جهاز شئون البيئة: تنفيذ 1921 وحدة بيوجاز وتوفير فرص عمل خضراء للشباب

ترأس ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، اجتماع اللجنة التنفيذية الخامس لعام ٢٠٢٤ لمؤسسة الطاقة الحيوية بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأمين صندوق المؤسسة، والدكتور محمد ممدوح الأمين العام للمؤسسة والمهندس وائل رضوان المدير التنفيذي للمؤسسة، وأعضاء مجلس الأمناء من ممثلى وزارة الدفاع .

واوضحت البيئة في بيان لها اليوم، انه تم خلال الاجتماع عرض أهم أنشطة ومجهودات المؤسسة خلال الفترة الماضية حيث بلغ إجمالى عدد الوحدات التى قامت المؤسسة بتنفيذها بلغ ١٩٢١ بنسبة تتجاوز ٩٣% من عدد الوحدات المنفذة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ ١٠٠ وحدة بمركز الفشن بالتعاون مع الجمعية القبطية وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين الجانبين، وجارى العمل على مد العمل بهذا البروتوكول لتنفيذ ١٠٠ وحدة أخرى لزيادة قاعدة المستفيدين في هذا المجال. كما تم الانتهاء وتسليم ١٦ وحدة بأسيوط، و ٦ وحدات أخرى بالبحيرة، والتى تم تنفيذها بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وأكد رئيس جهاز المخلفات أنه تم تنفذ عدد من الندوات التوعوية بمحافظات قنا والبحيرة وسوهاج والفيوم، وتناولت هذه الندوات أهمية تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الوقود الحيوي حيث يعد من أهم المشروعات البيئية التي تضمن تخلص آمن من المخلفات وفى نفس الوقت تحقق عائد اقتصادي للمواطن من خلال توفير غاز حيوي وسماد عضوى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل خضراء للشباب.

وأوضح ياسر عبدالله أنه جارى العمل خلال الفترة القادمة لإنشاء وحدة بيوجاز متوسطة الحجم بطاقة ٣٥٠ متر مكعب يوميا بمدينة قويسنا، بالتعاون مع شركة انبي وشركة أنابيب البترول وجارى استخراج التصاريح اللازمة ، كما أنه يتم التنسيق مع وزارة الزراعة من خلال الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية لتنفيذ وحدات بيوحاز متوسطة الحجم بمحطات الإكثار الخاصه بمعهد إلانتاج الحيوانى بوزارة الزراعة لانتاج الكهرباء والسماد الحيوي وتم وضع الخطوط العريضة للمشروع وجاري اعداد وثائق المشروع.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تطوير الخدمات التى تقدمها المؤسسة باعتبارها مؤسسة فريدة من نوعها فى مجال الطاقة الحيوية على المستوى العربى والإقليمي. وكذلك بحث مقترح تطوير الهيكل الإدارى للمؤسسة ، وتطوير البرنامج التدريبي ليشمل جميع العاملين وجميع التخصصات اللازمة لرفع كفاءة العمل بالمؤسسة .

وأشار رئيس جهاز المخلفات أنه تم استعراض ملامح الخطة الترويجية المزمع تنفيذها لرفع الوعى بأهمية الوقود الحيوى و العوائد الناتجة عن استخدامه وأنواع وحدات البيوجاز، والخدمات التى تقدمها مؤسسة الطاقة الحيوية ، وذلك من خلال مختلف وسائل الاتصال سواء الاتصال الجماهيرى المرئي والمسموع المباشر وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي . وتحديد الفئات المستهدف والأهداف ومنهجية العمل وقنوات الاتصال. للتوسع في تطبيقات التكنولوجيا الحيوية من اجل خلق خدمات مستدامة لانتاج الوقود والتخلص الآمن من المخلفات العضوية في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠.