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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا
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بعث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وجاء نص البرقية كالتالي"يسعدني أن أبعث إلى قداستكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا، بخالص التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا الله عزوجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على قداستكم بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم بمزيد من الأمن والأمان والمحبة والسلام".

كما بعث محافظ قنا برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بطريرك الكرازة المرقسية لتنمية المحلية محافظة قنا محافظ قنا وبطريرك الكرازة المرقسية منال عوض وزيرة التنمية المحلية