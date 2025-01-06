صحة الدقهلية تعلن الاستجابة لـ 99.6 % من الشكاوى الواردة من المنظومة الموحدة

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية الاستجابة والتعامل مع 99.6 % من الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع إدارة خدمة المواطنين بالمديرية والإدارة العامة لخدمة المواطنين التابعة لوزارة الصحة وذلك في الفترة من شهر يناير حتى نهاية ديسمبر 2024 .

وأوضح وكيل الوزارة في تصريحات صحفية، أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة لادارة خدمة المواطنين خلال العام الماضى بلغ 2641 شكوى، مقارنة بـ 2289 شكوى فى 2023 بزيادة قدرها 352 ، لافتاً إلى أن ان زيادة معدل الشكاوى يعبر عن نجاح المنظومة فى الانتشار و زيادة وعى الناس بمنظومة الشكاوى الالكترونية الموحدة

وأكد مدكور على العمل الدائم على خفض المدة الزمنية للرد على الشكاوى والتعامل معها، موضحاً إنجاز الشكوى في مدة أقصاها 72 ساعة، حرصاً على رفع معدلات رضاء المواطنين، مؤكداً على التنسيق الدائم بين وزارة الصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

ومن جانبها أشارت الدكتورة ولاء الرافعى مدير إدارة خدمة المواطنين، إلى أن موضوعات شكاوى العام الماضي تنوعت مابين نقص بعض الأدوية بالمستشفيات والوحدات الصحية وتيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة وصرف المستحقات بالإضافة إلى بعض الشكاوى الخاصة بالعلاج الحر .

وأضافت مدير إدارة خدمة المواطنين إلى أنه فى ظل حرص الوزارة على تنمية مهارات ورفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بصفة مستمرة، فقد شهد عام 2024 عقد 3 دورات تدريبية للعاملين بإدارات خدمة المواطنين بالوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة، لصقل مهاراتهم في آليات سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين .