صحة الدقهلية تعلن الاستجابة لـ99.6 %من الشكاوى الواردة عبر المنظومة الحكومية الموحدة

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الاستجابة والتعامل مع 99.6 % من الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع إدارة خدمة المواطنين بالمديرية والإدارة العامة لخدمة المواطنين التابعة لوزارة الصحة وذلك في الفترة من شهر يناير حتى نهاية ديسمبر 2024 .

يأتى ذلك في إطار استراتيجية الدولة في تيسير سبل التواصل مع المواطن وتذليل كافة المشاكل والعوائق في شتى قطاعات الدولة وفقا لقراري رئيس الجمهورية رقم (314) لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1855) لسنة 2017 وأيضا قرار 2564 لسنة 2024 وفى إطار حرص الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالتأكيد على تفعيل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحت رعاية الدكتور طارق الرفاعي مساعد الأمين العام لأمانة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء ودعم وتوجيه المهندس كرم خليفة قابل مدير إدارة المتابعة منظومة شكاوي رئاسة مجلس الوزراء.

ومن جانبه أوضح وكيل الوزارة أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة لادارة خدمة المواطنين خلال العام الماضى بلغ 2641 شكوى، مقارنة بـ2289 شكوى فى 2023 بزيادة قدرها 352، لافتاً إلى أن زيادة معدل الشكاوى يعبر عن نجاح المنظومة فى الانتشار و زيادة وعى الناس بمنظومة الشكاوى الالكترونية الموحدة.

وأكد مدكور، العمل الدائم على خفض المدة الزمنية للرد على الشكاوى والتعامل معها، موضحاً إنجاز الشكوى في مدة أقصاها 72 ساعة، حرصاً على رفع معدلات رضاء المواطنين، مؤكداً على التنسيق الدائم بين وزارة الصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

ومن جانبها أشارت الدكتورة ولاء الرافعى مدير إدارة خدمة المواطنين، إلى أن موضوعات شكاوى العام الماضى تنوعت مابين نقص بعض الادوية بالمستشفيات والوحدات الصحية وتيسير اجراءات العلاج على نفقة الدولة وصرف المستحقات بالإضافة إلى بعض الشكاوى الخاصة بالعلاج الحر .

وأضافت مدير إدارة خدمة المواطنين، أنه فى ظل حرص الوزارة على تنمية مهارات ورفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بصفة مستمرة، فقد شهد عام 2024 عقد 3 دورات تدريبية للعاملين بإدارات خدمة المواطنين بالوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة، لصقل مهاراتهم في آليات سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين .