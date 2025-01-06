هروب منفذ عملية إطلاق النار على مستوطنين بقلقيلية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إنّ الإعلام الإسرائيلي يتناول أن هناك مركبة فلسطينية أطلقت النار على حافلة تضم مستوطنين وعلى سيارات مدنية لإسرائيليين، موضحة أنه حدثت هذه العملية على شارع 55 في قرية الفندق التي تقع شرقي مدينة قلقيلية الواقعة على الشريط الأخضر، ما أدى إلى وقوع 6 إصابات خلال هذا الصباح.

وأضافت «السلامين»، خلال رسالة على الهواء، أنّ منفذ عملية إطلاق النار لاذ بالفرار، بالتالي جاري عمليات التفتيش عن منفذ العملية، مشيرة إلى أنّ شمال الضفة الغربية سيشهد إغلاقات أكثر للحواجز والطرقات، لكن الإعلام العبري يقول إن منفذ العملية ذهب باتجاه مدينة نابلس.

وتابعت: «الفلسطينيين تحدثوا أنه عند سماع صوت إطلاق النار من المركبة ظنوا أنها عملية اغتيال من قوات الاحتلال الإسرائيلي»، لافتة إلى أن العملية أسفرت عن إصابة 6 إسرائيليين منهم سيدتان في حالة حرجة جدا و4 بحالة متوسطة وجاري البحث عن مرتكب الحادث.



