خسر القضية.. مقاول يحتجز محاميا داخل شقة ببولاق الدكرور والأمن يحرره

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، في تحرير محامي احتجزه مقاول "موكل لدي الأول" بسبب خسران الأول قضية المتهم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من ربة منزل تفيد بتلقيها إتصالاً من زوجها يعمل محامي 68 سنة، مفاداه قيام مقاول موكل لدي زوجها بإختطافه واحتجازه داخل شقة سكنية بدائرة القسم، مطالباً المحتجز برد مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه نظير قضية للمتهم خسرها المحامي، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تمت مداهمة الشقة وتم تحرير المحتجز والقبض علي المتهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.