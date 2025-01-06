قصور الثقافة تقدم "لحظة فارقة" و"نص دايرة" في نوادي مسرح شرق الدلتا

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم عروض نوادي المسرح التابعة لإقليم شرق الدلتا الثقافي، والتي تنظمها الهيئة حتى 10 يناير الحالي، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وشهد قصر ثقافة الزقازيق عرضين مسرحيين لفرقة قصر ثقافة دمياط الجديدة، جاء الأول بعنوان "لحظة فارقة"، عن نص "اثنى عشر رجلا غاضبا" للكاتب رونالدو روز، دراماتورج علاء عسكر وإخراج نور الدين أسعد، وتدور أحداثه حول هيئة محلفين تم اختيارهم بشكل عشوائي، دون أن يكون لهم أي صلة بالمتهم الذي قتل والده، وذلك لتحديد ما إذا كان مذنبا أم بريئا، وتتوالى المرافعات والأحداث حتى يقتنع المحلفون برأي الدفاع.

أما العرض الثاني بفجاء بعنوان "نص دايرة"، تأليف علي عثمان، وإخراج عدنان علاء الدين، ويناقش الصراع الفكري في حياة الإنسان، وكيف يمكن لأي فكرة أن تكون أداة لتحقيق الأهداف سواء كانت هذه الأهداف عظيمة أو تؤدي إلى الفشل.

كما شهدت الفعاليات عرضين آخرين لنوادي مسرح قصر ثقافة المنصورة، جاء الأول بعنوان "أرماء"، عن نص "ليلة زفاف" تأليف أحمد سمير، دراماتورج وإخراج أحمد مصطفى، وتدور أحداثه حول فكرة الإرادة الحرة للإنسان، وقدرته على الاختيار بين الخير والشر في مختلف مواقف حياته.

أما العرض الثاني فجاء بعنوان "المسوخ"، تأليف الكاتب السعودي عباس الحايك، وإخراج نيرة فهمي، وتدور أحداثه حول مجموعة من البشر تم اختطافهم من قبل "مخترع" عانى من قسوة البشر منذ صغره، مما دفعه لاختراع روبوتات تلبي رغباته وتنفذ أوامره بدون مشاعر، فيقرر اختطاف البشر وسلب مشاعرهم مثل الرحمة والعطف والكراهية، بهدف استكمال اختراعه لأشباه البشر ليبني لنفسه عالما خاليا من المشاعر السلبية التي كان يعاني منها.

جاءت العروض بحضور لجنة المشاهدة المكونة من محمود حامد، إبراهيم المهدي، يحيي صبيح، ووليد فتحي، أعقبها ندوات نقدية أدارها المخرج محمد الزيني، دارت خلالها مناقشات للكاتب مجدي الحمزاوي، والكاتبة صفاء البيلي، حول أداء الممثلين، وكيفية توظيف الإضاءة، والديكور، لتحقيق التجانس بين عناصر العرض المسرحي.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتقدم بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، حيث يشارك الإقليم بـ 24 عرضا من فروعه: الشرقية، الدقهلية، ودمياط.

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