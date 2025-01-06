ads
الإثنين 06 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة أسيوط يهنئ البابا تواضروس والأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

الدكتور المنشاوي
الدكتور المنشاوي يهنئ البابا تواضروس والأخوة المسيحيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة المسيحيين؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 وقد أعرب رئيس جامعة أسيوط؛ عن خالص أمنياته الطيبة لقداسته، ولجميع الأخوة المسيحيين، وتمنياته بأن تمثل الأعياد فرصة؛ لمزيد من الترابط، والتآخي بين أبناء الوطن الواحد، وتكامل النسيج الوطني، ووحدته.

 وأشاد الدكتور المنشاوي؛ بقوة التلاحم، والترابط التي تجمع الشعب المصري على هدف واحد، وهو المصلحة الوطنية والحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن، وهو ما يدعم ويعزز عجلة التنمية، والتقدم إلى الأمام، ومواجهة التحديات، والصعاب، داعيًا الله؛ أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية، وأبنائها بالأمن، والرخاء والاستقرار.

الاخوه المسيحيين الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الكرازة المرقسية الميلاد المجيد بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسي