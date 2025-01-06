رئيس جامعة أسيوط يهنئ البابا تواضروس والأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة المسيحيين؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقد أعرب رئيس جامعة أسيوط؛ عن خالص أمنياته الطيبة لقداسته، ولجميع الأخوة المسيحيين، وتمنياته بأن تمثل الأعياد فرصة؛ لمزيد من الترابط، والتآخي بين أبناء الوطن الواحد، وتكامل النسيج الوطني، ووحدته.

وأشاد الدكتور المنشاوي؛ بقوة التلاحم، والترابط التي تجمع الشعب المصري على هدف واحد، وهو المصلحة الوطنية والحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن، وهو ما يدعم ويعزز عجلة التنمية، والتقدم إلى الأمام، ومواجهة التحديات، والصعاب، داعيًا الله؛ أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية، وأبنائها بالأمن، والرخاء والاستقرار.