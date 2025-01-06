وزارة الداخلية تفتتح مقرا جديدا للجوازات بالشيخ زايد

قررت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق افتتاح وتشغيل منفذ الجوازات الكائن بالمركز التجارى “مول العرب” بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة إعتباراً من يوم الأربعاء 1 /1 /2025 من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً دون التقيد بالإختصاص المكانى لطالبى الخدمة.

ويأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وزيادة إنتشارها بأرجاء الجمهورية واستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر.

واستمراراً لجهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى خاصة فى مجال الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر.

