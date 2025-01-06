تعرف على قصة جملة "ليبارك المسيح هذا البيت"

في أجواء مفعمة بالفرح والرمزية، ترسل الكنيسة الكاثوليكية الغربية في هذه الأيام الأطفال والشمامسة لتبريك البيوت والمنازل، مستذكرةً استدلال المجوس بالنجم المضيء وزيارتهم لبيت الطفل يسوع. ينطلق الأطفال فرحين، حاملين معهم البشرى والخير.

ملابس المجوس وطقوس البركة

يرتدي الأطفال ملابس ترمز إلى المجوس والرعاة، ويتجولون في الشوارع وهم يرتلون وينشدون، حاملين البخور وأقلام الطباشير التي تُبارَك خلال قداس احتفالي. يُستخدم الطباشير لكتابة العبارة:

20*C+B+M+25

على مداخل المنازل، والتي تعني: "ليبارك المسيح هذا البيت" (Christus Mansionem Benedicat)، مع الأرقام التي تشير إلى السنة الحالية والنجم رمزًا لنجم بيت لحم.

جمع التبرعات لدعم الأطفال المحتاجين

خلال جولتهم، يجمع الأطفال التبرعات لدعم مشاريع للأطفال الفقراء حول العالم. هذا العام (2025)، ستُخصص التبرعات لدعم حقوق الأطفال ومساعدة الأطفال ذوي الإعاقة في كينيا وكولومبيا، بمشاركة 300 ألف طفل و90 ألف مساعد في أنحاء ألمانيا.

حصيلة السنوات الماضية

2024: تم جمع 46 مليون يورو لدعم المناطق الفقيرة في الأمازون ومشاريع الحفاظ على البيئة.

2023: جمع 45.455 مليون يورو لدعم الأطفال في شرق آسيا، حيث تنتشر عمالة الأطفال.

2022: تم تخصيص 39 مليون يورو للرعاية الصحية للأطفال في مصر، غانا، وجنوب السودان.

2021: جُمعت أكثر من 38 مليون يورو لدعم تعليم أطفال أوروبا الشرقية الفقيرة.

2020: كانت التبرعات الأكبر، حوالي 49 مليون يورو، لمشاريع دعم اللاجئين السوريين في لبنان.