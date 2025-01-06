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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"جو بايدن" يعتزم بذل ما في وسعه لتحقيق انتقال سلمي للسلطة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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 أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم /الاثنين/، أنه يعتزم وهو يغادر منصبه، بذل ما في وسعه لتحقيق انتقال سلمي للسلطة. 


وحث بايدن ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية ـ الأعضاء الديمقراطيين الجدد في الكونجرس على عدم السماح بإعادة كتابة التاريخ او حتى محوه فيما يتعلق باقتحام مبنى الكابيتول في الـ 6 من يناير عام 2021.
يذكر أن شرطة مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) قد بدأت في وقت سابق اليوم فرض تدابير أمنية؛ استعدادا للجلسة المشتركة في الكونجرس المقرر عقدها اليوم للتصديق على انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقال سلمي للسلطة الأعضاء الديمقراطيين الجدد