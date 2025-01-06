"جو بايدن" يعتزم بذل ما في وسعه لتحقيق انتقال سلمي للسلطة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم /الاثنين/، أنه يعتزم وهو يغادر منصبه، بذل ما في وسعه لتحقيق انتقال سلمي للسلطة.



وحث بايدن ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية ـ الأعضاء الديمقراطيين الجدد في الكونجرس على عدم السماح بإعادة كتابة التاريخ او حتى محوه فيما يتعلق باقتحام مبنى الكابيتول في الـ 6 من يناير عام 2021.

يذكر أن شرطة مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) قد بدأت في وقت سابق اليوم فرض تدابير أمنية؛ استعدادا للجلسة المشتركة في الكونجرس المقرر عقدها اليوم للتصديق على انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.