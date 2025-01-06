تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة، في بداية تعاملات، اليوم الاثنين.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.15%، ليصل إلى مستوى 30,228.11 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.22%، مسجلًا 13,298.46 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.38%، وصولًا إلى 8,428.66 نقطة، كما ارتفع أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.26%، ليصل إلى مستوى 11,576.7 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30capped بنسبة 0.12%، ليصل إلى مستوى 37,463.61 نقطة.

بينما هبط مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.16%، وصولًا إلى مستوى 3,173.03 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.22%، وصولًا إلى 6,753.72 نقطة.