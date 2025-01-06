اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين 6 يناير 2024، عطاءين لسندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 9.5 مليار جنيه.

يشمل الطرح الأول سندات بقيمة 8 مليارات جنيه لمدة 3 سنوات، والثاني سندات "متغيرة العائد" بقيمة 1.5 مليار جنيه لمدة 5 سنوات.

وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن خطتها لطرح 27 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال شهر يناير الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 612 مليار جنيه.

وتشمل الخطة 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 560 مليار جنيه، و11 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 52 مليار جنيه، وذلك بهدف تمويل عجز الموازنة وسداد استحقاقات أدوات الدين السابقة.

وبحسب التفاصيل، تستهدف الوزارة طرح:

4 عطاءات أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 90 مليار جنيه.

4 عطاءات لأجل 182 يومًا بقيمة 150 مليار جنيه.

4 عطاءات أخرى لأجل 273 يومًا بقيمة 150 مليار جنيه.

4 عطاءات لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.

وفيما يخص سندات الخزانة، تشمل الخطة طرح:

3 عطاءات لأجل عامين بقيمة 8 مليارات جنيه.

عطاءين لأجل 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.

4 عطاءات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 36 مليار جنيه.

عطاءين لأجل 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه.

تعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تصدرها الحكومة بصفة دورية لتغطية عجز الموازنة العامة.

ويتم طرح تلك الأدوات المالية من خلال 15 بنكًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالسوق الأولية، حيث تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والأجانب من أفراد ومؤسسات.